Embaixador visita Fonte e projeta 4,5 mil iranianos na Copa

Principalmente da Europa e Estados Unidos, a torcida iraniana virá em número de 4,5 mil para assistir aos jogos da Copa do Mundo no Brasil.

A estimativa foi feita, nesta quinta-feira, 20, pelo embaixador do Irã no Brasil Mohammad Ali Ghanezadeh, após ele conhecer as instalações da Arena Fonte Nova e em seguida visitar a sede do Grupo A TARDE, onde foi recebido pelo diretor-geral, André Blumberg.

"Para o jogo Irã x Bósnia, já soube que 40% dos ingressos foram vendidos. Estrangeiros, principalmente dos Estados Unidos, compraram", afirmou.

Ainda segundo o representante do Irã, todos os camarotes da Fonte Nova já foram adquiridos para a partida do dia 25 de junho, quando entrarão em campo as seleções do Irã e da Bósnia-Herzegovina. O Irã está no grupo F, formado ainda por Argentina e Nigéria.

Mohammad Ali Ghanezadeh revelou que suas compatriotas mulheres também gostam do futebol e que elas vão formar o grupo de iranianos esperados para o Mundial de 2014.

Segurança

Antes de falar sobre política internacional, o embaixador comentou a declaração do secretário Estadual para Assuntos da Copa do Mundo na Bahia, Ney Campello, de que haveria segurança especial no jogo entre o Irã e a Bósnia.

Em janeiro deste ano, Campelo disse: "Teremos um jogo entre Bósnia e Irã aqui e, apesar de não sermos uma nação com questões internacionais de ódio religioso, teremos de ter cuidados especiais para esta partida também. Haverá a elaboração de um plano de inteligência específico para observar o acesso dos torcedores ao estádio e a movimentação: por onde eles entram, de que maneira eles se comportam".

"A questão da segurança é uma questão geral. Tanto para as delegações como para os torcedores de todos os países e não somente para o Irã", respondeu Mohammad Ali Ghanezadeh.

