A derrota do Brasil de goleada para a Alemanha ainda rende piadas na internet. O canal "Zebra Kamikaze", do Youtube, publicou um vídeo mostrando os sete gols da equipe alemã. O detalhe é que os criadores do vídeo tiraram os jogadores brasileiros de campo.

Ironizando a apatia dos atletas no jogo, o vídeo diz que o Brasil deu W.O (expressão usada para quando um dos times não comparece ao jogo) e a Alemanha jogou sozinha. Os tentos da Alemanha foram recriados ao som de uma música melancólica.

Da Redação Em suposto W.O, vídeo mostra gols alemães sem Brasil no jogo

