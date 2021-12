Em Salvador, torcedores reprovam nome de Henrique

Após a divulgação na quarta-feira, 7, dos convocados para a Seleção Brasileira, a reportagem de A TARDE ouviu a opinião de torcedores pelas ruas de Salvador.

A maioria dos entrevistados não gostou da convocação de Henrique. Para eles, Dedé seria uma melhor opção. "Na minha opinião era pra ter ido Dedé no lugar de Henrique. Ele tá comendo bola, não merecia perder a vaga para Henrique", disse Rafael Santa Rosa, bacharel em direito. Porém, ele aprovou os outros 22 nomes chamados por Felipão.

Opinião partilhada pelo contador Eduardo Pedrosa. "Achei ruim, porque ele chamou Henrique. Dedé e Fábio deveriam ter sido convocados", afirmou. "Botaria Dedé no lugar de Henrique. Botaria também Robinho no lugar de Hernanes", falou Valdeque Oliveira, vigilante. Porém, ele acredita na conquista do hexacampeonato.

Já outros torcedores acharam a convocação coerente. Como o administrador Vanderlei da Anunciação. "Ele chamou os atletas que vinham jogando sempre. Mas eu não levaria Hulk. Ronaldinho, pela experiência, poderia entrar no lugar dele", disse. "Creio que vai ser campeão pelo fato de jogar aqui no Brasil", completou.

A lista de convocados não surpreendeu o arquiteto Otávio Barbosa. Para ele, os nomes já eram previstos, mas teremos um novo Maracanazo. "Acho que não vai ser campeão, não. Vai acontecer a mesma coisa de 1950. Vai ser vice!", cravou.

