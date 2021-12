Em mais uma batalha de pênaltis, Croácia elimina a Dinamarca

As seleções da Croácia e Dinamarca tiveram de ir para a prorrogação, após empate em 1 a 1 no tempo normal da partida, para decidir a classificação para a fase de quartas de final da Copa do Mundo 2018. O empate, no entanto, permaneceu no placar e foi preciso a cobrança de pênaltis.

As duas primeiras cobranças foram defendidas pelos goleiros da Croácia e da Dinamarca. Na quarta cobrança, Subasic evita o gol dinamarquês. A Croácia também desperdiça: Schmeichel faz uma excelente defesa. Na quinta cobrança dinamarquesa, Subasic voltou a defender.

A classificação da Croácia para as quartas de final, aconteceu com Rakitic que colocou a bola no fundo das redes da Dinamarca, para a alegria dos torcedores croatas presentes no Estádio Nizhny Novgorod.

Nos dois tempos da prorrogação, as duas seleções adotaram uma postura defensiva, com jogadas esporádicas de ataque. Em uma dessas jogadas, Modric dá um passe para Rebic, que dribla o goleiro, mas na hora de colocar a bola no gol foi derrubado por Jorgensen. Pistana marca pênalti. Modric bateu para a defesa de Schmeichel.

A primeira decisão por pênalti aconteceu no jogo da Espanha e Rússia, que ficaram empatadas em 0 a 0 no tempo normal e na prorrogação. Foi preciso decidir na cobrança de pênaltis. A vitória ficou com a Rússia, após a seleção espanhola desperdiçar dois dos cinco pênaltis. O resultado mandou eliminou a Espanha, mais uma seleção favorita para ganhar a Copa.

A primeira foi a Alemanha, que perdeu de 2 a 0 para a Coreia do Sul, ainda na fase de grupo. A segunda a ser eliminada foi a Argentina que perdeu para a França por 4 a 3, nas oitavas de final.

O jogo

A Croácia e Dinamarca iniciaram a partida no Estádio Nizhny Novgorod, em Oblast, procurando o gol. Eles aconteceram logo nos primeiros minutos. A seleção da Dinamarca marcou com um minuto de jogo, com Jorgensen. Dois minutos depois, Mandzukica empatava para a Croácia, deixando o placar em 1 a 1.

Após os gols, as duas seleções mantiveram a postura ofensiva. Os dinamarqueses trabalhavam a bola em jogadas aérea croata para aproveitar a alta estatura de seus atacantes. A Croácia tocava mais a bola, buscando infiltrações pelos lados e meio do campo, com destaque para Modric. O jogador croata explorava jogadas próxima a área da Dinamarca.

O jogo permaneceu nesse ritmo na maior parte do primeiro tempo. Aos 41 minutos, Eriksen surpreendeu o goleiro croata, com um chute forte de fora da área: a bola quase entrou no ângulo direito do gol de Subasic. Cinco minutos depois o juiz argentino Néstor Pistana apitou o fim do jogo mo primeiro tempo.

Segundo tempo

Ao contrário do início do primeiro tempo, quando as duas seleções partiram para o ataque e com cinco minutos, o placar já estavam em 1 a 1. O segundo tempo começou com as duas equipes mais precavidas, com jogadas sendo feitas pela região do meio de campo. O craque Modric, camisa dez da Croácia, assim que pegava na bola recebia a marcação de dois dinamarqueses.

Por sua vez, Eriksen, o melhor jogador da Dinamarca, trabalhava a bola mais pelos lados do campo, buscando sempre as penetrações dos atacantes entre a defesa croata. Foi o que aconteceu aos dez minutos, quando Poulsen em boa jogada pela direita, cruzou rasteiro para a área, a zaga da Croácia consegue desviar, mas, no rebote, Braithwaite quase vira o jogo em favor da Dinamarca.

A partir dos 19 minutos, a Croácia adiantou mais as suas linhas e passou a dominar o jogo. Os atacantes croatas passaram a entrar perigosamente pelos lados da área da Dinamarca, mas esbarravam no forte esquema defensivo dinamarquês. Modric, o articulador croata, permanecia sem poder desenvolver seu jogo, pois tinha sempre dois jogadores da Dinamarca na marcação.

A Dinamarca fez sua primeira alteração aos 20 minutos. O treinador Aage Hareide tirou atacante Cornelius e colocou o também atacante Jorgensen. A mudança melhorou a postura ofensiva dinamarquesa, que passou a rondar mais o gol croata. Mas em dois lances de contra-ataque, quase a seleção da Croácia quase faz o seu gol. Em um deles, Modric chutou forte pela linha de fundo.

A partir dos 40 minutos, a Croácia passou a pressionar a defesa da Dinamarca, que se defendia com quase todos os jogadores dentro da área. Os dinamarqueses procuravam as jogadas de contra-ataque. O jogo ficou veloz e os dois times passaram a buscar o gol, mas esbarravam sempre na boa postura defensiva das duas seleções. Aos 48 minutos, o argentino Néstor Pistana apitou o fim do jogo no tempo normal, que terá uma prorrogação de 30 minutos para decidir quem iria para as quartas de final.

