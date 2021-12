Em jogo que promete, Uruguai e França disputam vaga nas semifinais

Ainda sem saber se Edison Cavani entrará em campo, Uruguai e França se enfrentam nesta sexta-feira, 6, pelas quartas de final da Copa do Mundo da Rússia-2018 e as expectativas são altas. Suárez e a forte defesa celeste contra o vertiginoso ataque francês com Mbappé e Griezmann prometem um duelo espetacular.

Sem o Matador?

O artilheiro uruguaio e atacante do Paris Saint Germain foi o grande destaque na vitória de 2-1 contra Portugal pelas oitavas de final, com dois belos gols que garantiram a vaga do país entre as oito melhores seleções do mundo.

Mas um edema na panturrilha esquerda está a ponto de deixar o atacante fora da partida das quartas de final.

Em coletiva de imprensa nesta quinta, 5, o técnico Oscar Tabárez pediu "24h de paciência, nada mais" para saber se o jogador poderá ou não entrar em campo.

Cavani participou do treinamento desta quinta, mas fez trabalho diferenciado e é dúvida para o jogo.

Sem o artilheiro da equipe na Copa, com três gols, o técnico Oscar Tabarez deve optar pela escalação de Cristhian Stuani, que substituiu Cavani no segundo tempo da partida contra Portugal.

Outra opção seria reforçar o meio de campo com Cristian Rodríguez. O mistério continuará até esta sexta.

"Preparo meu time para o caso que Cavani esteja", disse nesta quinta o técnico francês Didier Deschamps, apesar de revelar que avalia outras opções caso o "Matador" não vá a campo.

Godín e a muralha celeste

Além do poder de sua dupla de ataque, os analistas não poupam elogios à defesa uruguaia, que liderada pelo capitão Diego Godín sofreu apenas um gol em quatro partidas.

Godín atua ao lado de José María Giménez, seu companheiro de zaga no Atlético Madrid, auxiliados pelos laterais Martín Cáceres e Diego Laxalt.

"Para eles é um vantagem, porque o conhecem bem. Mas Antoine também sabe como criar danos para eles", relativizou Deschamps, acreditando que Griezmann poderá gerar problemas para os companheiros de Atlético.

Rivalidade

As declarações antes da partida estavam tranquilas e Antoine Griezmann voltou a declarar mais uma vez seu amor pelo Uruguai.

Os uruguaios na concentração de Nizhni Novgorod elogiavam o francês 'mais uruguaio' até que Luis Suárez entrou em cena para recordar que o atacante do Atlético Madrid é 100% francês.

"Antoine, por mais que diga que é meio uruguaio, é francês e não conhece o sentimento de ser uruguaio, não conhece a dedicação e os esforços que os uruguaios fazem desde cedo para conseguir ter sucesso no futebol, apesar das poucas pessoas que somos", afirmou o 'Pistolero'.

Mbappé, o jovem astro

Após uma primeira fase que provocou algumas dúvidas, a França derrotou a Argentina de Messi por 4-3 com um futebol de alta velocidade, com destaque para o jovem Kylian Mpabbé, de apenas 19 anos, autor de dois gols na partida e que sofreu o pênalti convertido por Griezmann.

"Todo mundo sabe que (Mbappé) é realmente um bom jogador, mas acredito que temos uma boa defesa para controlá-lo, mas não é apenas ele e sim a equipe francesa o rival a vencer", afirmou Suárez.

Os laterais Benjamin Pavard e Lucas Hernandez também jogaram muito bem contra a Argentina, que não soube o que fazer diante da força do meio de campo francês, formado por N'Golo Kanté, Paul Pogba e Blaise Matuidi. Este último está fora do jogo de Nizhni Nóvgorod por acúmulo de cartões e deve ser substituído por Corentin Tolisso.

Brasil ou Bélgica no horizonte

A partida envolve duas seleções que estão crescendo na competição e que sonham em chegar mais longe: o Uruguai quer conquistar o terceiro título mundial, já que os dois primeiros foram vencidos há mais de meio século, enquanto a França do técnico Didier Deschamps, capitão do título de 1998, quer vencer a Copa do Mundo pela segunda vez.

Mas antes de chegar à final em 15 de julho, o vencedor do confronto enfrentará nas semifinais o vencedor de outro grande jogo das quartas de final, Bélgica x Brasil, que será disputado poucas horas depois em Kazan.

O jogo desta sexta está programado para 11H00 (Brasília) em Nizhni Nóvgorod, com arbitragem do argentino Néstor Pitana. Será a hora da verdade para Deschamps e Tabárez e um movimento em falso pode ser letal.

