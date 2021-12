Em Fortaleza, torcedores colombianos exaltam James Rodríguez

Aos gritos em homenagem ao meia James Rodríguez, artilheiro da Copa do Mundo, a torcida da Colômbia marcou sua discreta presença em frente ao hotel Luzeiros, onde se hospeda a seleção sul-americana desde terça-feira. Ao contrário dos mexicanos, que lotaram a Beira-Mar para suas duas partidas em Fortaleza, a Colômbia segue com a mesma discrição que e levou à campanha de quatro vitórias em quatro jogos para uma quarta de final inédita. Os colombianos enfrentam o Brasil amanhã, às 17 horas, na Arena Castelão.



Orlando Duque, 49, e seu filho, Sebastián, 21, podem até morar em Miami, nos EUA, mas vieram a Fortaleza para provar serem os mais fiéis torcedores dos 'cafeteros'. "Eles jogam em equipe", garante o pai, ao que o filho completa dizendo que o diferencial dos atletas de seu país é "o coração e a paixão demonstradas". Os dois vieram à capital cearense depois de passar por Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Cuiabá (MT) e Rio de Janeiro (RJ) para acompanhar as vitórias colombianas contra Grécia, Costa do Marfim, Japão e Uruguai. "E para o próximo, vamos voltar a Belo Horizonte", provoca Orlando, se referindo ao fato de que o vencedor da partida de amanhã joga a semifinal em Minas Gerais.



Mesmo para um colombiano fanático, a artilharia da Copa por James Rodríguez foi uma grata surpresa. "Esperávamos que fosse o Teo (Gutiérrez) ou o Jackson (Martínez)", admite Orlando. Mas trajando a camisa 10 do craque da Colômbia e do clube francês AS Monaco, o colombiano já prova que todo seu país tinha certeza que o futebol de James ia suprir a ausência de Radamel Falcao, considerado o craque do time e que perdeu a Copa por contusão.

adblock ativo