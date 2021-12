Em duelo inesperado, seleções buscam conquista inédita

A partida entre Costa Rica e Grécia, às 17h deste domingo, 28, na Arena Pernambuco, apresentará duas seleções que chegaram à Copa do Mundo desacreditadas, mas que agora lutam para fazer história. Quem vencer chegará pela primeira vez às quartas de final de um Mundial.



Ao lado de três campeãs mundiais, com Itália, Uruguai e Inglaterra, a Costa Rica foi para o "grupo da morte" como o grande azarão do torneio. Já a Grécia, apesar de não ter enfrentado rivais de tanto peso na primeira fase, teve de lutar até o último minuto pela vaga. Pois o improvável aconteceu e as duas seleções se classificaram.



No caso da Costa Rica, de maneira surpreendente: Terminou em primeiro lugar no grupo e se tornou a sensação da Copa. Venceu o Uruguai, campeão da última Copa América, por 3 a 1 na estreia, e na sequência não tomou conhecimento da tetracampeã Itália: 1 a 0 e classificação antecipada. A confirmação da liderança veio com o empate em 0 a 0 com a Inglaterra, que só cumpriu tabela na última rodada.



"O importante agora é continuarmos mirando mais alto", afirmou o meia Celso Borges. "Estamos nas oitavas de final, o que é uma conquista enorme para nós e para o nosso país, mas temos a crença real de que podemos ir mais longe", completou, confiante. Prevendo um jogo difícil com a Grécia, a Costa Rica aproveitou para treinar cobranças de pênalti durante a semana.



O técnico Jorge Luis Pinto, porém, evitou divulgar a lista dos batedores. Ele também faz mistério sobre a escalação do time. Já o caminho dos gregos foi bem mais difícil. A vaga veio com a vitória dramática sobre a Costa do Marfim na última rodada. O placar de 2 a 1 foi selado com um gol de pênalti convertido pelo veterano Samaras aos 47min do segundo tempo. O resultado garantiu a única vitória grega na primeira fase.



Antes do confronto com os africanos, o time europeu perdeu por 3 a 0 para a Colômbia e não saiu do 0 a 0 com o Japão. "Nunca deixamos de acreditar. Lutamos até o último segundo. Todos nós conhecemos muitas histórias que mudaram no último segundo, e não em qualquer jogo, mas em duelos grandiosos. Às vezes até mesmo com dois gols nos momentos finais. Por isso, no futebol, até o apito final do árbitro, você precisa seguir tentando fazer com que as coisas aconteçam," afirmou Samaras.



No treino de sexta-feira, 27, o goleiro Karnezis fez um trabalho separado. Ele sofreu uma lesão nas costas no jogo contra os marfinenses e é dúvida para o duelo com a Costa Rica. Em seu lugar, pode entrar Glykos.





adblock ativo