Em dia de jogo do Brasil, pai fala em melhora de David Luiz

O pai de David Luiz, Ladislau Marinho, não quis revelar se o filho vai jogar contra o Chile neste sábado, 28, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. "Se ele vai jogar ou não quem decide é Felipão", mas seu Lau, como é conhecido, não resistiu e deu uma pista. "Ele é guerreiro. Não é essa dorzinha que vai o tirar da Copa hoje", complentando que o filho melhorou.

O zagueiro não participou do último treinamento do Brasil antes do jogo nesta sexta, 27, por conta de dores na região dorsal. Mas o jogador passou por uma ressonância magnética que não detectou lesão no atleta, de acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Durante a entrevista coletiva desta sexta, o técnico Luis Felipe Scolari cogitou a possibilidade de perder um jogador durante o treinamento. Ao ser questionado sobre possíveis mudanças na equipe, ele disse que já tinha o "time" montado, mas que não iria revelar, já que algum atleta poderia se lesionar e ficar fora da escalação.

Caso David Luiz não jogue, Dante deve fazer dupla com Thiago Silva na zaga brasileira.

