Em Cuiabá, Valcke se diz ansioso para o início da Copa

O secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, não parece mostrar pessimismo e preocupação com os atrasos das obras nos estádios da Copa do Mundo no Brasil.

Valcke postou uma foto panorâmica da cidade de Cuiabá, em Mato Grosso, nesta quarta-feira, 23, em seu Twitter, e escreveu: "Reta final da contagem regressiva para a Copa 2014; faltam 50 dias! Ansioso para comemorar esse marco aqui em Cuiabá".

O secretário está em visita a cinco cidades-sede (São Paulo, Curitiba, Cuiabá, Fortaleza e Rio de Janeiro) para acompanhar o andamento e finalização dos estádios para o mundial.

