Eliminados, Japão e México buscam despedida digna

México e Japão encerram neste sábado, 22, suas participações na Copa das Confederações vivendo situações diferentes, com os japoneses, já classificados para o Mundial de 2014, aproveitando para ganhar mais experiência enquanto os mexicanos têm obrigação de vencer para se despedir do torneio com dignidade.

"Vamos jogar para ganhar do Japão, temos que buscar os três pontos e nos despedir do torneio com a cabeça erguida e de maneira digna", garantiu o meia do Valencia da Espanha, Andrés Guardado.

O México se despede da Copa das Confederações com a incerteza sobre a continuidade do técnico José Manuel de la Torre, considerado o responsável por uma campanha irregular nas eliminatórias da Concacaf para a Copa do Mundo e pela fraca atuação da equipe na Copa das Confederações.

O 'Tri' perdeu de 2 a 1 para a Itália na estreia e de 2 a 0 para o Brasil no segundo jogo. A partida contra os japoneses será a oportunidade de um final digno.

Do outro lado, os mexicanos encontrarão um Japão que sufocou os italianos na última partida. A equipe nipônica começou vencendo por 2-0, mas acabou perdendo por 4 a 3.

"Sabemos que o Japão é um adversário difícil e temos que estar concentrados para fazer uma grande partida", explicou o zagueiro Jorge Torres.

Consciente da pressão por causa da campanha fraca, o jogador acredita que "a situação vai se reverter, todos temos consciência disto porque, com esta situação, o grupo se fortalece mais e ninguém gosta deste ambiente. Estamos trabalhando 100% para reverter isso".

Nos últimos dias, o ambiente ficou tenso com as dúvidas sobre a permanência de 'El Chepo' de la Torre, muito criticado em função dos resultados negativos.

De la Torre tentou minimizar a eliminação prematura na Copa das Confederações e disse que a equipe está comprometida a lutar pela classificação para o Mundial de 2014.

Contra o Brasil, os mexicanos tiveram momentos de bom futebol, chegando até a dominar a partida, mas ainda sofrem com altos e baixos durante os 90 minutos, mostrando vulnerabilidade na defesa e falta de criatividade na armação das jogadas.

De la Torre descartou que mais uma derrota possa precipitar sua saída. "O resultado contra o Japão não vai tirar o apoio dos jogadores e dos dirigentes", afirmou.

Do lado japonês, o técnico italiano Alberto Zaccheroni saiu da derrota para a Itália por 4 a 3 convencido que seus jogadores "mereciam um pouco mais".

No duelo com os mexicanos, o Japão tem a oportunidade de deixar o Brasil com mais experiência e maturidade na bagagem e se preparar ainda melhor quando voltar no ano que vem.

As estrelas da equipe, os meias Shini Kagawa (Manchester United) e Keisuke Honda (CSKA Moscou), já mostraram do que são capazes contra os italianos e buscarão repetir a boa atuação frente ao México.

O confronto entre Japão e México está marcado para este sábado no estádio Mineirão de Belo Horizonte, às 16h00 (horário de Brasília), e será apitado pelo juiz alemão Felix Brych.

