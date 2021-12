Eliminadas, Espanha e Austrália cumprem tabela em Curitiba

A Espanha, atual campeã mundial, joga apenas para cumprir tabela contra a Austrália nesta segunda-feira, 23, na Arena da Baixada, pela última rodada da fase de grupos da Copa. Sem nenhum ponto conquistado, ambas as equipes estão eliminadas da competição, mas ainda tentam se despedir da Copa com pelo menos uma vitória.

Apesar de estarem na mesma situação, a seleção espanhola - uma das favoritas para o título - ficou mais abatida pela eliminação precoce. Após estrear contra a Holanda sofrendo uma surpreendente goleada por 5 a 1 no jogo que foi uma reedição da final da última Copa, a Espanha ainda perdeu para o Chile por 2 a 0 na segunda rodada.

Os espanhóis, que defendiam o título, voltam para casa derrotados e preocupados com o futuro dessa geração de jogadores - a mais vitoriosa da história do país. Xavi, com 34 anos, é um dos principais jogadores do time, mas sem atuar em seu melhor nível deve começar a partida contra a Austrália no banco de reservas.

Para a próxima Copa, é improvável que jogadores experientes como o goleiro Casillas, o zagueiro Sérgio Ramos e os meio-campistas Xabi Alonso, Iniesta e o próprio Xavi ainda atuem pela seleção.

O técnico espanhol Vicente Del Bosque, que treinou o time nas conquistas da Copa do Mundo de 2010 e da Eurocopa de 2012, diz não saber se segue na direção da equipe após o fiasco desta Copa. A tendência é que haja uma renovação do grupo espanhol.

Já a Austrália veio ao Brasil sabendo das dificuldades em conseguir se classificar no difícil grupo B, que além da Espanha, ainda tem a Holanda -vice-campeã da última Copa- e o Chile, que costuma dificultar em Copas do Mundo.

O atacante Tim Cahill, um dos maiores jogadores da história da equipe australiana e que se despede da seleção aos 34 anos, disse estar orgulhoso pelo desempenho apresentado, apesar dos maus resultados. Na estreia, o time da Oceania perdeu para o Chile por 3 a 1 e, no segundo jogo, foi derrotado pela Holanda por 3 a 2, em um jogo bastante movimentado.

Para Cahill, uma vitória sobre a Espanha seria um dos melhores momentos do futebol australiano e é isso que eles buscam.

