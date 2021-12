Eliminada, Inglaterra cumpre tabela com zebra da Copa

A seleção da Inglaterra jogará sua partida de despedida da Copa-2014 nesta terça-feira, 24, às 13h, no Mineirão, contra a maior zebra do Mundial: a Costa Rica. errotados por Itália e Uruguai nas duas primeiras rodadas, os ingleses não têm chances de chegar às oitavas e vão apenas cumprir tabela com os costa-riquenhos.

Considerada a seleção mais frágil do grupo D, a Costa Rica lidera a "chave da morte" e precisa apenas de um empate para garantir a primeira posição. "Esses jogos foram muito importantes. Estávamos desesperados para fazer o melhor, mas não fizemos. Nós perdemos e vamos arcar com a responsabilidade. Ninguém está tentando fugir disso, e ninguém está tentando colocar a culpa em ninguém", afirmou o técnico da Inglaterra, Roy Hodgson.

Para a partida contra a Costa Rica, o comandante inglês afirmou que dará uma chance aos reservas. A expectativa é que o veterano Frank Lampard, 36, entre como titular. Jogador mais velho do elenco, ele se despedirá da seleção após a Copa. Já a Costa Rica tem a chance de conseguir um resultado histórico. Terminar a fase classificatória com 100% de aproveitamento em um grupo com três campeões mundiais.

Com a vaga já garantida, os costa-riquenhos também devem entrar em campo com uma equipe mista. Entre os que podem ser poupados estão o meia Celso Borges e o zagueiro Michael Umaña. No lugar deles devem jogar Michael Barrantes e Roy Miller.

