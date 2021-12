Efetivo policial da Copa será testado no Carnaval

O efetivo policial que garantirá a segurança da Copa do Mundo de 2014, em Salvador, terá como referência o que atuará nos circuitos do Carnaval deste ano.

Durante o torneio com duração de 30 dias (de 12 de junho a 13 de julho), a capital baiana receberá seis partidas do Mundial, além da Fan Fest - evento oficial da Fifa, no bairro de Jardim de Alah, com previsão para até 80 mil pessoas.

A Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) ainda não definiu quantos policiais farão a proteção do Carnaval em 2013. Esta informação será divulgada no próximo dia 31, quando o governador Jaques Wagner vai anunciar as estratégias contra a violência nos sete dias de festa.

O ESPORTE CLUBE apurou, com fontes da própria SSP, que o número do pelotão deste ano não deve diferir muito do que foi utilizado no Carnaval de 2012, com aproximadamente 23 mil policiais na patrulha das ruas (sendo 20 mil militares, e o restante das polícias civil e técnica).

"O Carnaval é um modelo que dá certo, e nossos policiais têm experiência em realizá-lo. É um festejo com muita gente nas ruas e muitos dias. Somos referência nisso e, portanto, utilizaremos a mesma tática na Copa do Mundo", diz Maurício Barbosa, titular da SSP-BA.

Em agosto passado, o governo federal lançou o planejamento estratégico de segurança para a Copa de 2014, sob a chancela da Secretaria Extraordinária para Grandes Eventos. O documento prevê tarefas compartilhadas entre governos federal, estadual e municipal - incluindo divisão de despesa. Os principais focos de combate do plano são as ameaças terroristas e a proteção das fronteiras (portos e aeroportos).

"Os policiais baianos não têm a experiência no combate ao terrorismo. Por isso, estão sendo treinados com cursos antibombas, ministrados em parceria com a polícia espanhola, e que acontecem regularmente em área próxima ao aeroporto de Salvador", aponta Barbosa.

Em uma das portarias do plano nacional, há a orientação de que as ações no Carnaval, Réveillon e festivais de música (Rock in Rio, Festival de Verão) sejam integradas para facilitar a operação policial na Copa.

Na última quarta-feira, a SSP-BA fez a apresentação pública do projeto para licitação do Centro Integrado de Gestão e Emergências (Cige) - que concentrará a inteligência policial, com 200 homens trabalhando.

Durante a Copa das Confederações 2013, o Cige funcionará de maneira provisória no Parque Tecnológico. Para o Mundial será instalado no CAB. O investimento é de R$ 130 milhões.

Parceria com a Interpol - Pelo plano nacional de segurança da Copa, a Polícia Federal será a responsável pela patrulha das fronteiras, proteção de autoridades políticas em visita ao Brasil e combate ao terrorismo. Para este último quesito contará com o apoio logístico da Interpol, organização com sede na França para combate de crimes internacionais.

