Eden e Thorgan Hazard, irmãos belgas que realizaram um sonho

Irmãos e jogadores de Copa do Mundo, Eden e Thorgan realizaram um sonho na segunda-feira, 18, ao disputarem uma partida de Copa do Mundo juntos, na vitória de 3-0 sobre o Panamá pelo Grupo G da Rússia-2018, uma grande felicidade da família Hazard.

Eden e Thorgan, de uma família de quatro irmãos, começaram a imaginar a possibilidade ainda crianças nas ruas de Braine-le-Comte, na região da Valônia.

Na segunda-feira, 18, os dois entraram em campo pelos Diabos Vermelhos em uma Copa do Mundo. No estádio Olímpico de Sochi, Eden (27 anos) foi o capitão da seleção belga e Thorgan (25) entrou no segundo tempo.

"Depois da partida, conversamos", disse Eden, com um sorriso no rosto.

"Nossos pais devem estar mais felizes do que nós estamos. Para nós esta é uma partida a mais, mas é verdade que é raro que dois irmãos joguem em uma Copa do Mundo juntos e espero que possamos jogar o maior número de partidas possível", completou o meia do Chelsea, que deu o passe para o terceiro gol belga, marcado por Romelu Lukaku.

Thorgan disse que viveu a situação com normalidade, depois de entrar em campo aos 37 minutos do segundo tempo.

"Não penso especialmente que vou jogar com meu irmão em uma partida de Copa do Mundo", disse o jogador do Borussia Mönchengladbach, que não esconde o impacto com a dimensão do torneio.

"É um clima um pouco diferente, mas continua sendo uma partida de futebol. Antes da partida, você sente que é algo especial", explicou Thorgan.

Os irmãos disputaram 12 minutos juntos, tempo suficiente para que Eden desse um belo passe para Thorgan, que sem sucesso tentou um toque de primeira para Lukaku nos acréscimos.

O dia foi muito feliz para os pais, Thierry e Carine, ambos ex-jogadores que viram os camisas 10 e 16 jogando juntos em uma Copa do Mundo, como faziam no jardim de casa há vários anos.

"Estou feliz por ter entrado e por ter estreado em uma Copa do Mundo, espero que tudo continue assim", disse Thorgan, que tem 12 partidas pela seleção, contra 87 do irmão mais famoso.

Depois da grande atuação na estreia, a Bélgica enfrentará a Tunísia no sábado e encerrará a primeira fase contra a Inglaterra no dia 28.

Os Hazard sonham em repetir a façanha de irmãos campeões do mundo: os alemães Walter (Fritz e Otmar e 1954) e os ingleses Charlton (Bobby e Jacky em 1966).

