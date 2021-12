O ex-técnico da Seleção Brasileira, Dunga, aposta na conquista do hexacampeonato. Dunga acredita que o atual comandante da equipe canarinho, Luiz Felipe Scolari, deve usar a experiência para aproveitar melhor os erros dos adversários.

"Felipão ganhou campeonatos, sabe trabalhar com a equipe, é um treinador experiente, sabe o que tem nas mãos e sabe tirar proveito do erro dos adversários", disse o ex-técnico para o jornal As, da Espanha. "O time vai melhorar nas fases mais decisivas", completou.

Dunga, que comandou o Brasil na eliminação nas quartas de fina da Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, disse que tenta esquecer a derrota. "Sim, é duro, mas eu prefiro não pensar mais nisso".

A Seleção Brasileira joga na próxima sexta-feira, 4, às 17 horas, na Arena Castelão, em Fortaleza, contra a Colômbia. A disputa vale uma vaga na semifinal do Mundial.

