Duas seleções africanas disputam as oitavas pela 1ª vez

As seleções da Argélia e Nigéria já entraram para a história do futebol africano. Pela primeira vez, mais de uma seleção da África se classificam para as oitavas de final numa Copa do Mundo.

Em sua chave, a Nigéria surpreendeu ao ficar entre as 16 melhores seleções do Mundial. Enquanto as apostas eram voltadas à Argentina e Bósnia, os nigerianos levaram a melhor na partida do último sábado, 21, e venceram os bósnios por 1 x 0, garantindo sua classificação.

A seleção da Argélia fez ainda mais bonito, disputando com Coréia do Sul, Bélgica e Rússia no grupo H. A vitória de 4 x 2 contra a Coréia do Sul e a disputa acirrada que rendeu o empate de 1 x 1 contra a Rússia destacou os argelinos, que também garantiram sua vaga.

Pela oitava vez, as oitavas de final tem pelo menos uma seleção africana na disputa, mas Argélia e Nigéria deixaram suas marcas e garantiram a classificação juntas na próxima etapa.

