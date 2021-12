Duas favoritas jogam neste sábado: Argentina e Alemanha

Apontadas como favoritas, Argentina e Alemanha entram em campo neste sábado, 21, de olho na classificação antecipada para a segunda fase da Copa. Depois de vencer, com dificuldade, o primeiro jogo contra a Bósnia, no Maracanã, a equipe de Lionel Messi vai ao Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, para jogar contra o Irã, às 13h. Os iranianos ficaram no empate contra a Nigéria, por 0 x 0, na primeira rodada.



Já a tricampeã Alemanha, que goleou a seleção portuguesa na estreia por 4 x 0, volta a campo contra Gana, às 16h, no Estádio Castelão, em Fortaleza. Os ganeses buscam a recuperação e a sobrevivência no mundial depois de perderem para os Estados Unidos.



Bósnia e Nigéria complementam a rodada de hoje, às 19h, na Arena Pantanal, em Cuiabá. Em último no Grupo F, os bósnios tentam a recuperação depois de quase surpreenderem a favorita Argentina na estreia. Já os nigerianos, em segundo no grupo, jogam para se manter como a segunda força entre os quatro e passar para as oitavas de final.



Ontem (20), em jogo que definiu a liderança do Grupo D, a Costa Rica venceu a Itália por 1 x 0, no Recife. Já pelo Grupo E, a França venceu a Suíça por 5 x 2, em Salvador, e o Equador assumiu o segundo lugar do grupo ao derrotar Honduras por 2 x 1, de virada, em Curitiba.

