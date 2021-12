Divulgados nomes dos 11 embaixadores de Salvador para a Copa

O prefeito João Henrique e o Gestor do Escritório Municípal da Copa, Leonel Leal, anunciaram nesta terça-feira (14), o nome dos 11 embaixadores que representarão Salvador para a Copa do Mundo.

Os artistas Ivete Sangalo, Gilberto Gil, Daniela Mercury, Carlinhos Brown, o escritor João Ubaldo Ribeiro, o artista plásticoBel Borba, a banda Olodum, o ex-jogador de futebol Edilson, o lateral-direito Daniel Alves (jogador do Barcelona e da Seleção Brasileira), o pugilista Acelino Popó Freitas e o lutador de MMA Júnior Cigano, são os nomes confirmados.



A ideia do programa é atrair mais turistas para os períodos da Copa das Confederações 2013 e do Mundial que será realizado no Brasil. De acordo com nota enviada à imprensa, os Embaixadores Baianos se comprometeram a divulgar o nome da cidade em todos os compromissos, contribuindo para atrair turistas para a capital baiana, não só durante as Copas, mas antes e depois deste período.

A Copa do Mundo será realizada de 12 de junho a 13 de julho de 2014 e a Copa das Confederações entre 15 de junho e 30 de junho de 2013.

