Dinamarca e Austrália lutam por segunda vaga nos próximos jogos

A França avançou para as oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia, nesta quinta-feira, 21, depois de vencer por 1 a 0 e eliminar o Peru no grupo C, enquanto Dinamarca e Austrália lutam pela segunda vaga após empate em 1 a 1.

Kylian Mbappé anotou aos 34 minutos de jogo o gol da vitória dos Bleus. Com 19 anos e seis meses, o atacante se tornou o jogador mais jovem a marcar um gol com a camisa da França na Copa do Mundo.

Mais cedo, Dinamarca e Austrália empataram em 1 a 1.

Christian Eriksen abriu o placar para os dinamarqueses, aos sete minutos do primeiro tempo, mas Mile Jedinak empatou aos 38 da primeira etapa, convertendo penalidade marcada após revisão do lance pelo VAR.

Craque do time e principal responsável da boa fase da Dinamarca, Eriksen soma 13 gols nos últimos 15 jogos pela seleção nórdica. Já os 'Socceroos' marcaram seu segundo gol na competição novamente em cobrança de pênalti assinalada por toque de mão do adversário.

Com os resultados, a última rodada vai decidir o segundo classificado da chave. A Dinamarca encara a França, em Moscou, enquanto a Austrália joga contra o Peru em Sochi.

