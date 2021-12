Dilma no Twitter: caminho do hexa é "cheio de pedreiras"

Após o sorteio e a divulgação dos grupos da Copa do Mundo, nesta sexta-feira, 6, a presidente Dilma Rousseff usou o twitter há pouco para comentar que a seleção brasileira deve ter desafios para vencer o mundial.

Segundo os especialistas em futebol, o caminho do Brasil até o hexa está cheio de pedreiras. Mas não poderia ser diferente. #CopaDasCopas — Dilma Rousseff (@dilmabr) December 7, 2013

A presidente também reforçou a mensagem feita durante o evento de ontem na Costa do Sauipe, na Bahia. "Esta será a Copa das Copas", disse, reiterando que o País tem as pessoas certas para encarar a "Copa das Copas". "Temos um grande time, liderados pelo craque @neymarjr. O Felipão e o Parreira são os homens certos no lugar certo", escreveu a presidente.

Temos um grande time, liderados pelo craque @neymarjr. O Felipão e o Parreira são os homens certos no lugar certo. #CopaDasCopas — Dilma Rousseff (@dilmabr) December 7, 2013

