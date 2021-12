Dilma inaugura Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília

O Estádio Nacional Mané Garrinha foi inaugurado neste sábado, 18, com um pontapé inicial dado pela presidenta Dilma Rousseff. Um dos estádios-sede da Copa das Confederações, que acontecerá em junho, e da Copa do Mundo de 2014, a inauguração trouxe grande expectativa dos operários envolvidos na obra.

Joamar Cunha Cabral, 34 anos, pintor por profissão, não escondeu a ansiedade de poder assistir, na tarde de hoje, a final do Candangão, o campeonato de futebol do Distrito Federal. "Estou doido para ver a inauguração, sou flamenguista mas, em Brasília, torço pelo Brasiliense", que disputará com o Brasília a final do Candangão.

O Mané Garrincha foi inaugurado com obras ainda por terminar, como o local de estacionamento e a área externa.

O jogo de estreia ocorre com 97% das obras concluídas e com 30% da capacidade de público. Segundo o Comitê Organizador Local da Copa, o percentual é definido pela Federação Internacional de Futebol (Fifa). No jogo desta tarde apenas 22 mil lugares serão ocupados dos 71 mil de capacidade. Os operários e convidados para assistir a partida ocuparão a ala inferior do estádio.

Os trabalhadores ainda pela manhã limpavam as cadeiras de pelo menos duas alas. "Esses dois setores ainda recebem retoques. Como pode ver, não podemos lavar o chão nem varrer senão suja tudo de novo por causa da poeira e do cimento", mostrou a responsável pelos funcionários Luciana Fróes.

Ainda assim, ela destacou que a parte interna está praticamente pronta e essa limpeza de última hora é apenas para a final do campeonato brasiliense da tarde de hoje.

O jogo desta tarde servirá de teste para os funcionários que vão trabalhar na Copa das Confederações e na Copa do Mundo, especialmente os policiais que farão a segurança dentro e no entorno do estádio. Pela manhã, foi intenso o movimento dos militares e de helicópteros no Mané Garrinha. Toda a operação segue os padrões determinados pela Fifa.

adblock ativo