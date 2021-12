Dilma faz carta para jogadores e comissão técnica

No último sábado a Seleção Brasileira encerrou sua participação na Copa de forma melancólica. Mesmo ficando apenas em quarto lugar, após derrota para a Holanda por 3 a 0 em Brasília, a presidenta Dilma Rousseff deixou seu carinho e agradecimento aos jogadores e comissão técnica por meio de uma carta.

Apesar do maior vexame da história, na goleada por 7 a 1 para a Alemanha, em um trecho da carta, a presidenta diz que "o que permanecerá no coração do povo serão os momentos de alegria que vocês (jogadores e comissão) nos proporcionaram".

Em outra parte, Dilma diz que todos devem "aproveitar as lições de agora para melhorar ainda mais o nosso futebol". Já no final da carta, a presidenta lamenta que o Brasil não tenha levantado a taça, mas afirma que "fizemos a Copa das Copas".

adblock ativo