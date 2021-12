Dilma exalta a convocação de Felipão para Copa

A presidente Dilma Rousseff usou o Twitter, na tarde desta quarta-feira, para comentar a convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo, anunciada um pouco antes pelo técnico Luiz Felipe Scolari. Ela exaltou os 23 jogadores escolhidos e aproveitou para reforçar a mensagem que vem passando ultimamente de que essa será a "Copa das Copas".

Na primeira mensagem publicada, Dilma lembrou que "nosso querido Felipão revelou o nome dos 23 craques que representarão o Brasil dentro das 4 linhas". Depois, ela citou especificamente o principal jogador da seleção: "Liderados pelo talento de Neymar, a seleção busca o sonho do hexa. Todos nós brasileiros estaremos juntos, na torcida".

Na sequência, a presidente listou em seu Twitter os nomes de todos os 23 jogadores convocados por Felipão. E, por fim, passou a seguinte mensagem: "Amamos o futebol e estamos orgulhosos de organizar esta Copa das Copas. Por isso, todos os que vierem ao Brasil serão bem recebidos e conhecerão um país multicultural, de gente feliz e batalhadora".

A estreia brasileira na Copa acontecerá em 12 de junho, em jogo que marca a abertura da competição, contra a Croácia, no Itaquerão, em São Paulo. Depois, o Brasil ainda entrará em campo mais duas vezes na primeira fase: enfrenta o México, no dia 17, no Castelão, em Fortaleza, e Camarões, no dia 23, no Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília.

adblock ativo