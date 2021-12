Dilma convida Merkel para jogo da Copa em Salvador

A presidenta Dilma Rousseff convidou nesta quinta-feira, 27, a chanceler alemã Angela Merkel para assistir ao jogo entre Portugal e Alemanha, válido pela primeira fase da Copa do Mundo. A partida será no dia 16 de junho na Arena Fonte Nova, em Salvador.

De acordo com a Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência ,da República, a presidenta recebeu um telefonema de Angela Merkel e fez à chanceler o convite para assistir ao jogo. A Secom informou ainda que ela virá ao Brasil em junho, para visita oficial, e que pretende acompanhar a partida.

Será a primeira partida da Alemanha na Copa. Marcado para as 13h, o jogo é parte da primeira rodada do Grupo G, que tem também as seleções dos Estados Unidos e de Gana, e ocorre quatro dias depois do início da Copa. O Mundial será aberto no dia 12 de junho, no Itaquerão, em São Paulo, com o jogo entre Brasil e Croácia.

Há um mês, Dilma convidou o papa Francisco para comparecer ao Mundial, mas disse não acreditar que ele venha. O sumo pontífice deve, no entanto, enviar mensagem contra o racismo e pela paz no futebol por ocasião do torneio, disputado por seleções de 32 países.

