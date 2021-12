Dilma convida líderes europeus para a Copa do Mundo

Assim como tem feito em seus recentes compromissos internacionais, a presidente Dilma Rousseff aproveitou seu discurso no encontro de empresários brasileiros e europeus em Bruxelas, na Bélgica, para convidar os executivos para a Copa do Mundo, que será realizada no Brasil a partir do dia 12 de junho.

"Essa Copa tem um mérito de reunir todos os campeões dos últimos tempos. Nós falamos que será a 'Copa das Copas', pois, apesar de dizerem que o futebol nasceu na Europa, na Inglaterra, a casa do futebol é o Brasil", afirmou Dilma.

A presidente lembrou sua recente visita ao papa Francisco e disse que também convidou o pontífice para o Mundial. "Disse ao papa que esta Copa é de todos aqueles que querem acreditar num mundo melhor", afirmou, ressaltando que o Mundial terá "um tema", "que é a paz e contra o racismo".

Dilma ainda brincou ao afirmar que tem certeza do êxito da seleção brasileira no torneio. "Nós, sem sombra de dúvida, no Brasil temos a certeza de que ganharemos a Copa - por isso o mundo melhor", disse, lembrando da expressão que utilizou na conversa com o papa.

