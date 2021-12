Dilma cancela viagem para inaugurar Arena Pantanal

A viagem da presidente Dilma Rouseff a Cuiabá para inauguração simbólica da Arena Pantanal, nesta sexta, 28, foi cancelada. A assessoria da Secopa-MT (secretaria extraordinária da Copa) informou que "motivos pessoais" cancelaram a viagem da presidente, que também iria participar da entrega de casas do programa Minha casa Minha Vida em Várzea Grande, na região metropolitana de Cuiabá.

Assim, a ida de Dilma ao Mato Grosso deve acontecer no mês que vem, ainda sem data confirmada. A inauguração oficial será em 2 de abril, na partida entre Mixto e Santos, pela primeira fase da Copa do Brasil.

Apesar de ter capacidade para 44 mil torcedores, o estádio receberá um público reduzido no jogo de abertura. Ao todo, foram disponibilizados 20 mil ingressos para Mixto x Santos (16 mil nas arquibancadas e quatro mil no camarotes), sendo que 80% da carga já foi vendida.

Como o jogo entre Mixto e Santos também servirá como um evento-teste da Arena Pantanal, a Secopa de Mato Grosso pretende testar a atuação nas áreas de segurança, mobilidade, saúde, bilheteria, alimentação, infraestrutura, tecnologia da informação e comunicação.

A Arena Pantanal é um dos três estádios da Copa que ainda não foi inaugurado - os outros dois são o Itaquerão, em São Paulo, e a Arena da Baixada, em Curitiba (ambos com previsão de entrega em maio). Em Cuiabá, acontecerão quatro partidas do Mundial: Chile x Austrália, Rússia x Coreia do Sul, Nigéria x Bósnia-Herzegovina e Japão x Colômbia.

adblock ativo