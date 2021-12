Dilma: aeroportos estão preparados para Copa

A presidenta Dilma Rousseff destacou nesta segunda-feira, 19, que os aeroportos estão preparados para receber os turistas na Copa do Mundo e que os brasileiros vão sentir orgulho dos terminais que estão sendo construídos, pois vão ficar como legado do Mundial.

"Quem passar hoje pelos aeroportos da maioria das nossas capitais vai notar que a poeira e o barulho estão diminuindo, e os tapumes estão sendo retirados para dar lugar a instalações modernas e confortáveis. É claro que eles vão servir à Copa, mas, além de tudo, eles são investimentos no bem-estar do nosso passageiro, no bem-estar desses milhões de brasileiros que passaram a ter renda suficiente para comprar sua passagem de avião e viajar. Garanto que nossos aeroportos estão preparados para a Copa do Mundo. Vamos receber todos muito bem."

No programa semanal Café com a Presidenta, Dilma informou que participará, nesta terça, 20, da inauguração do Terminal 3 do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, com capacidade para receber 12 milhões de passageiros por ano. "O terminal é maior que os outros três que já operam em Guarulhos e que, em breve, serão reformados. O novo terminal tem 20 pontes de embarque e um pátio capaz de atender a 34 aeronaves ao mesmo tempo."

Ela lembrou que, em abril, inaugurou o Píer Sul do aeroporto de Brasília, e ainda este mês será inaugurado o Píer Norte. Segundo Dilma, no aeroporto do Galeão, a reforma dos terminais e a expansão do Terminal 2 elevaram em quase 80% a capacidade de atendimento dos passageiros. Em Manaus, a capacidade do aeroporto foi triplicada com a ampliação e a modernização do terminal de passageiros, disse a presidenta.

"No aeroporto de Confins, em Minas Gerais, até o final do mês, vamos concluir as obras do Terminal 3, no pátio e a reforma do saguão do Terminal 1. Tanto o aeroporto de Confins quanto o aeroporto do Galeão vão ter outras obras de ampliação, mas elas não são para a Copa, serão obras permanentes para atender ao aumento de passageiros de todo o Brasil."

Em Cuiabá, acrescentou a presidenta, as obras vão quadruplicar a capacidade de atendimento. "E, no Rio Grande do Norte, teremos um aeroporto inteiramente novo já agora no mês de maio, construído pela iniciativa privada em São Gonçalo do Amarante - uma cidade vizinha de Natal."

Dilma ressaltou que os investimentos em aeroportos vão atender ao crescimento da demanda no Brasil. Desde 2003, o número de passageiros nos aeroportos saltou de 33 para 111 milhões ao ano.

Segundo ela, o governo está investindo R$ 7,3 bilhões na expansão de 270 aeroportos espalhados pelo interior do país. "Os aeroportos regionais vão descentralizar e facilitar o fluxo de passageiros. Assim, quem está longe dos grandes centros vai, progressivamente, poder pegar um avião a menos de 100 quilômetros de onde mora ou trabalha. Já concluímos os estudos de viabilidade de 163 aeroportos e agora estamos na fase de elaboração dos projetos de engenharia."

A presidenta acrescentou que, no total, o governo tem R$ 186 milhões em contratos de projetos já assinados e em execução. "A partir de junho, começaremos as licitações para as obras, que vão prosseguir ao longo de todo o segundo semestre de 2014. Vamos também isentar os aeroportos regionais de todas as tarifas aeroportuárias e subsidiar as passagens aéreas para rotas originadas ou destinadas a esses aeroportos sempre que isso for necessário para garantir a regularidade dos voos. Vamos subsidiar 50% dos assentos ou até 60 assentos por aeronave para aproximar o preço da passagem de avião ao dos ônibus e democratizar ainda mais o acesso ao transporte aéreo. Os recursos para todas essas ações nos aeroportos regionais vêm das concessões dos grandes aeroportos."

adblock ativo