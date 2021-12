Diego Costa está quase recuperado e pode jogar amistoso

Diego Costa, atacante da seleção espanhola, disse nesta segunda-feira, 2, que já está praticamente recuperado de uma microruptura no bíceps femoral e que deve "participar" do último amistoso frente a El Salvador, ao mesmo tempo que admitiu que "uma vez" passou por sua "cabeça" não estar pronto para a Copa do Mundo.



"Me tratei esta semana, fazia tempo que não tinha tempo para me recuperar e acho que estou muito bem. Me resta treinar. Fiquei uma semana me tratando e a única coisa que me falta é um pouco de treino", avaliou nesta manhã em sua chegada à concentração da Espanha na Ciudad del Fútbol de Las Rozas.



Diego Costa, inclusive, afirmou que poderia estar a pronto para atuar no amistoso de sábado contra El Salvador em Washington. "Claro (que estará perante Holanda, no primeiro encontro do Mundial) Por que não? Estou praticamente pronto para este último amistoso. Acho que posso jogar", disse o atacante do Atlético de Madrid sobre esse duelo de preparação para o torneio.



O atacante explicou que por ele "treinaria" hoje mesmo com a seleção e reconheceu que, após a final da Liga dos Campeões, da qual saiu lesionado aos nove minutos, temeu pelo Mundial. "Isso me passou uma vez pela cabeça. Na final tive outra coisa, não foi a mesmo, e tive medo que fosse algo mais série", disse.



"É preciso agradecer muito a Del Bosque e aos companheiros. Depois da partida (da final da Liga dos Campeões perante o Real Madrid) esperava os testes médicos para ver o que realmente tinha e fiquei feliz com o resultado, de que não era nada que poderia me tirar do Mundial. Então, fiquei muito feliz depois", acrescentou.



"Ao treinador só tenho que agradecer e espero dar o máximo para devolver a confiança que depositou em mim", disse o atacante.



Costa, sobre o ambiente que encontrará nos campos por sua escolha pela Espanha ao invés do Brasil, disse que "sempre" vive "com pressão". "Já estou acostumado", lembrou o jogador, cuja família está "feliz", após ficar "preocupada" pela lesão que colocou em dúvida sua presença na Copa do Mundo.



O atacante do Atlético de Madrid, que chegou em seu próprio veículo à Cidade do Futebol de Las Rozas, se incorporou esta segunda -feira à convocação da seleção espanhola junto aos outros 22 convocados por Vicente del Bosque para o Mundial 2014, que foram chegando de forma escalonada ao hotel de concentração.

