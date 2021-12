Derrota do Brasil foi o evento esportivo mais tuitado da net

A derrota do Brasil no jogo contra a Alemanha na terça-feira, 8, foi o evento esportivo mais comentado nas redes sociais na história da internet, afirmou nesta quarta-feira, 9, o chefe do Departamento Digital da Federação Internacional de Futebol (Fifa), Matt Stone, em coletiva de imprensa no Estádio do Maracanã, zona norte do Rio de Janeiro.

"Foram 35 milhões de tweets. O evento mais comentado nessa plataforma havia sido o Super Bowl 38 [futebol americano], com de 24.9 milhões", comentou ele ao ressaltar que os comentários sobre o SuperBowl e o Oscar ainda não somariam o total de tweets ontem sobre a disputa.

O jogo também foi o mais comentado no Facebook de todas as disputas da Copa, no qual mais de 66 milhões de usuários fizeram 200 milhões de comentários sobre a disputa entre Alemanha e Brasil. O evento também bateu recorde em tweets por minutos ao alcançar 508.166 mil comentários após o quinto gol da Alemanha contra o Brasil, quase 100 mil a mais que o recorde anterior.

O representante da Fifa declarou também que esta é a Copa do Mundo mais interativa virtualmente. A conta da Fifa no Facebook foi acessada 447 milhões de vezes e a plataforma criada pela entidade para usuários assistirem jogos ao vivo e interagirem online atingiu 230 milhões de usuários ao final da fase de grupos. "O número equivale a uma multidão capaz de lotar 3.078 Maracanãs", informou Stone. Ele adiantou que após o final da Copa será detalhado um perfil dos usuários de plataformas virtuais da Fifa.

A assessora de comunicação da Fifa, Delia Fisher, informou que o jogo entre a Alemanha e o Brasil teve a maior audiência da história da televisão alemã. "Foi uma média de 32,6 milhões de televisores ligados durante o jogo", disse ela.

Em resposta aos jornalistas, Delia disse que a entidade ainda não recebeu nenhuma informação oficial das autoridades locais competentes a respeito da prisão do executivo da empresa Match, acusado de venda ilegal de ingressos para o Mundial.

"Vimos o vídeo na televisão, mas precisamos esperar informações atualizadas das autoridades sobre o caso para fazer qualquer comentário", disse ela. "Mas de qualquer forma reiteramos nossa posição contra qualquer violação criminal e que haverá sanções a qualquer violação comprovada", concluiu a representante da Fifa.

