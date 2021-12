Depois da Fan Fest, 'Carnacopa' também pode não acontecer

O cancelamento do Fan Fest, cogitado na terça-feira, 19, pelo secretário municipal da Copa, Isaac Edington, foi corroborado nesta quarta-feira, 20, pelo secretário municipal da Saltur, Guilherme Bellintani, que acrescentou que o 'Carnacopa' corre o mesmo risco.



Bellintani disse que a decisão de cancelar o evento, exigido pela Fifa, será tomada se a prefeitura não conseguir patrocinadores dispostos a arcarem com os custos da festa.

"Salvador e Recife são as duas últimas capitais a decidirem sobre o Fan Fest porque já divulgaram que não vão usar dinheiro público para custear o evento. O Carnacopa é a mesma coisa, a decisão vale para os dois. Entendemos que esses eventos não são de interesse público, por isso não dispensaremos verbas para pagar a conta".

Para ele, o ideal seria fechar com alguns dos patrocinadores oficiais da Fifa, porque existem restrições de propaganda de outras marcas.



"O grande problema é esse: o patrocinador da Fifa já pagou à Fifa para colocar a marca nos eventos da Copa, o Fan Fest incluído. Só que as prefeituras, que são encarregadas de realizar a festa, não receberam qualquer parcela desse valor, que eu nem sei qual é".



Por conta do alto valor do evento, que tem custo médio de R$ 10 milhões, podendo chegar até R$ 20 milhões, o tamanho da festa foi reduzida para caber em R$ 2,5 milhões.



"Se a festa acontecer, será a menor e mais barata do Brasil. Temos em Salvador experiência e estrutura para fechar diretamente com as empresas em vez de contratar uma produtora para prestar os serviços, então isso baixa o custo e acelera as negociações".



Recomendação do MP



O secretário comentou, ainda, que a decisão de não se usar dinheiro público na organização do Fan Fest foi tomada antes da recomendação do Ministério Público do Estado (MPE), divulgada na segunda-feira.



De acordo com Bellintani, ele já conversou com a promotora Rita Tourinho, que é a autora do pedido, e garantiu que os órgãos estão alinhados e preparados para um eventual processo da Fifa.



"Esse é um dos nossos menores problemas. Não podemos ser irracionais com o uso do dinheiro público por conta de uma ameaça da Fifa", explicou.



A entidade já tinha divulgado que entraria com um processo contra cidades-sede que não realizassem Fan Fests, pois isso configura quebra de contrato.



No entanto, o secretário disse que a própria recomendação do MP serviria como proteção à cidade. "Se houver processo, esse pedido do MP nos ajuda porque mostra que nossa decisão tem fundamento e respaldo".



Procurado pela reportagem, o secretário municipal da Copa, Isaac Edington, não comentou novos modelos do Fan Fest. A assessoria de imprensa confirmou apenas que a festa pode não ser realizada.

