Dentro de campo, alemães Ozil e Khedira vivem fase diferente

Grandes amigos e ex-companheiros de equipe no Real Madrid, Mesut Ozil e Sami Khedira dão contribuições completamente diferentes à seleção alemã, que enfrenta o Brasil pela semifinal da Copa do Mundo na terça-feira em Belo Horizonte.

Ozil é talvez o jogador mais talentoso da Alemanha, abençoado com uma excelente técnica e visão de jogo, além de um olhar afiado para encontrar o gol, mas ele é também um dos jogadores com atuações mais decepcionantes nesta Copa, com o hábito de acabar excluído das jogadas.

Khedira, por outro lado, que voltou de uma séria lesão no joelho pouco antes do Mundial no Brasil, é o clássico meia que faz tudo, cujo fôlego incansável para correr e marcar raramente recebe reconhecimento, mas é vital para o sucesso do time.

Ambos podem ter um papel crucial pela Alemanha, eliminada nas semifinais nos últimos dois Mundiais seguidos, enquanto o time persegue sua primeira participação em uma final de Copa desde a derrota para o Brasil em 2002.

Ozil foi um dos principais destaques da Alemanha na campanha até as semifinais na África do Sul há quatro anos, mas tem falhado em repetir o desempenho de maneira consistente nesse Mundial.

É o mesmo que se observou no Real, e que se tem visto em seu atual clube Arsenal, com raros momentos de brilhantismo pontuando uma sucessão de atuações apagadas.

Khedira, de 27 anos, que tem um pai tunisiano e uma mãe alemã, ainda não conquistou lugar definitivo como titular, mas quando o técnico Joachim Loew o colocou em campo, ele deu demonstrações vigorosas de sua energia.

Sua temporada no Real foi arruinada pela lesão no joelho sofrida quando jogava pela Alemanha contra a Itália em novembro, mas ele voltou a tempo de entrar como titular na final da Liga dos Campeões, em que o Real Madrid ganhou de virada sobre o Atlético de Madri.

Ele acumula 50 jogos pela seleção, com quatro gols marcados.

Nascido de pais turcos na cidade industrial de Gelsenkirchen, na Alemanha Oriental, Ozil teve passagens por times do Campeonato Alemão como Shalke 04 e Werder Bremen, antes de seu desempenho na África do Sul chamar a atenção do rico Real Madrid.

Peça sobressalente nos planos do técnico José Mourinho, ele acabou vendido ao Arsenal, onde após um início brilhante ele falhou em corresponder às expectativas iniciais. O jogador de 25 anos também acumula 50 jogos pela Alemanha, com 18 gols marcados.

