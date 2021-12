Delegação nigeriana desembarca em Salvador

A deleção nigeriana desembarcou no Aeroporto Internacional de Salvador, nesta terça, 18, por volta das 13h45. Do aeroporto, jogadores e comissão técnica seguiram para o Hotel Deville, em Itapuã, na orla da capital baiana. Após um breve descanso, os jogadores vão fazer um treino no estádio de Pituaçu, ainda nesta tarde.

Na chegada ao hotel, apenas o zagueiro Azubuike Egwuekwe, 23 anos, um dos poucos jogadores da seleção nigeriana que atua no próprio país (ele joga no time Warri Wolves), conversou rapidamente com os jornalistas que esperavam a chegada da delegação.

Perguntado se já conhecia Salvador, Azubuike disse que esta é sua primeira visita à cidade, mas que se tiver tempo, tentará ver um pouco da capital. Ainda segundo o jogador, o foco agora é na partida que a Nigéria disputa contra o Uruguai, na quinta-feira, dia 20, às 16h, na Arena Fonte Nova.

Na estreia na competição, na segunda-feira, 17, em Minas Gerais, os nigerianos ganharam de 6 x 1 contra o Taiti.

