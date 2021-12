Delegação argentina chega no Brasil

A Argentina desembarcou nesta segunda-feira, 9, no Aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, cerca de uma hora depois que os rivais sul-americanos do Uruguai. Os poucos argentinos que foram esperar sua seleção no saguão ganharam reforço da torcida do Atlético-MG, que 'adotou' os argentinos, que ficarão concentrados na Cidade do Galo.

A seleção argentina começa a treinar apenas na quarta, 11. Cumprindo uma exigência da Fifa de abrir pelo menos um dos treinos ao público, os Hermanos farão seus primeiros trabalhos no Estádio Independência para cerca de quatro mil torcedores.

A Argentina está no Grupo F da Copa do Mundo, ao lado de Bósnia e Herzegovina, Irã e Nigéria. A estreia é contra os europeus, no Maracanã, no dia 15 de junho, a partir das 19 horas (de Brasília).

'Barra bravas' argentinos

O governo brasileiro irá bloquear a entrada de 2100 'torcedores' argentinos na Copa do Mundo, que começa nesta quinta, 12, em São Paulo. A informação foi divulgada pelo delegado da Interpol (polícia internacional) no Brasil, Luiz Eduardo Navajas. Todo esse montante faz parte de uma lista enviada pelo governo argentino ao Brasil, e traz os nomes dos cidadãos hermanos que estão impedidos de entrar nos estádios na Argentina.

Segundo Navajas, os torcedores popularmente conhecido como 'Barra Bravas' serão deportados caso consigam se infiltrar nos prévios bloqueios realizados pela Polícia brasileira. Pessoas condenadas por crimes sexuais também serão proibidos de adentrar ao campo de jogo.

A preocupação também é grande com os europeus, entretanto, o delegado afirma que não há a possibilidade da entrada de qualquer torcedor considerado violento no Brasil: "Eles não têm como entrar no Brasil. Tratamos disso com a Inglaterra, Bélgica e Alemanha. Estamos seguros", disse em entrevista à AFP.

adblock ativo