Del Bosque fala sobre torcida contra e evita favoritismo

Durante a Copa das Confederações do ano passado, o técnico da Espanha, Vicente del Bosque, sentiu um clima de hostilidade por parte da torcida brasileira durante as apresentações da equipe espanhola nos jogos da competição. Em todas as partidas, os espanhóis sofreram com altas vaias vindas do torcedor brasileiro, que iam aos estádios nos jogos da Fúria para "secar".

E agora, na Copa do Mundo, o clima promete ser semelhante. Del Bosque comentou sobre a reação dos brasileiros em entrevista ao diário espanhol Marca. O treinador vê a atitude do torcedor como respeitosa. "Nos jogos, era perceptível que eles torciam contra nós. Eu acho que há muito respeito nisso, pois viram um potencial inimigo para o Brasil", disse.

A torcida contra, deve aumentar ainda mais se o atacante Diego Costa, que preferiu se naturalizar espanhol para defender a Fúria, assumir o posto de titular no time durante os jogos.

Del Bosque minimizou o favoritismo da equipe espanhola para defender o título do Mundial no Brasil. "Uma Copa é muito grande para estas definições. O Brasil está jogando em casa e é um ótimo time, mas isso também significa que eles estarão sob grande pressão, muito mais do que na Copa das Confederações", concluiu.

