Del Bosque está otimista sobre recuperação de Diego e Navas

O técnico da Espanha, Vicente del Bosque, mantém a esperança de que os atacantes lesionados Diego Costa e Jesús Navas se recuperem a tempo de integrar a lista final da seleção da atual campeã para o torneio que começa no Brasil em duas semanas.

"As expectativas são boas com Diego Costa e Navas", disse Del Bosque em uma coletiva de imprensa nesta quinta-feira, 29, véspera do penúltimo amistoso preparatório, contra a Bolívia, em Sevilha. "Amanhã vão ser submetidos a testes e no sábado tomaremos uma decisão", acrescentou.

Diego Costa, jogador brasileiro do Atlético de Madri, sofreu uma série de pequenas lesões musculares durante as últimas semanas e no último sábado teve que ser substituído no nono minuto da final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid. Navas, do Manchester City, ficou afastado pelas últimas semanas do Campeonato Inglês devido a uma lesão no tornozelo.

Del Bosque tem até o dia 2 de junho para decidir a lista final de 23 jogadores para o Mundial, no qual a Espanha, que também é a atual campeã da Europa, vai tentar defender o título ganho pela primeira vez há quatro anos na África do Sul.

Caso Diego Costa não se recupere a tempo, há muitos jogadores com perfil similar que poderiam preencher sua posição, como Fernando Torres, Fernando Llorente e Álvaro Negredo. Del Bosque convocou o jogador do Barcelona Gerard Deulofeu, que na última temporada esteve emprestado ao Everton, para substituir Navas, e ele pode estrear pela seleção na sexta.

adblock ativo