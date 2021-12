O goleiro mexicano Guillermo Ochoa foi considerado o melhor jogador no duelo com o Brasil nesta terça-feira, 17, por conta das inúmeras defesas que ele fez durante a partida. Mas um dos lance chamou mais a atenção pela semelhança com o feito do inglês Gordon Banks durante a Copa do Mundo de 1970. Na ocasião, Banks conseguiu evitar um gol de cabeça "quase feito" por Pelé, o que ficou conhecido como a "defesa do século".

Após o empate entre Brasil e México, não faltaram comparações com a defesa que Ochoa fez para a cabeçada de Neymar. Questionado pela Fifa sobre a semelhança com o feito de Banks em 1970, Ochoa demonstrou alegria: "Sei que é considerada a melhor defesa da história. É uma verdadeira honra que digam que a minha foi parecida. Realmente, sinto muito orgulho".

Em seguida, ele explicou como foi o lance. "Eu vinha seguindo a jogada, e quando vi que o Daniel Alves ia fazer o cruzamento, voltei para a área e vi o Neymar bem marcado pelo Rafa Márquez. Não pensei que ele ia conseguir concluir, mas ainda assim me preparei caso conseguisse. Logo o vi ganhar pelo alto, e o resto foi tudo por instinto. Me estiquei o máximo que pude e consegui defender".



A jogada foi tão difícil, que a Fifa chegou a usar a tecnologia disponível neste Mundial para confirmar que a bola não entrou totalmente no gol. Após verificação, ficou constatado que apenas metade da bola passou pela linha, o que não vale como gol.

Se no pós-jogo, Ochoa foi alçado a herói, antes da partida ele não estava com "moral" com a torcida mexicana. Pesquisas realizada pela imprensa do México apontou que cerca de 80% dos mexicanos preferiam Corona como principal goleiro do México. Mas o técnico Miguel Herrera decidiu apostar em Guillermo Ochoa, que, inclusive, está sem clube. Antes ele jogava pelo francês Ajaccio, mas finalizou vínculo com o time antes do início do Mundial.



Compare as defesas de Ochoa e Banks:



Da Redação Defesa de Ochoa é comparada a feito histórico nas Copas

adblock ativo