Decretada greve em hotel que vai abrigar Seleção em Salvador

Os trabalhadores da rede hoteleira de Salvador decretaram greve por tempo indeterminado. A paralisação atinge o Gran Hotel Stella Maris, onde a Seleção Brasileira vai se hospedar, e do Catussaba Resort Hotel, que recebe nesta segunda-feira, 17, os jogadores do Uruguai, além do Catussaba Business, de acordo com José Ramos, presidente do sindicato da categoria (Sindhoteis).

"A greve é geral, mas começamos nesses três hotéis a pedido dos trabalhadores", explica Ramos. De acordo com ele, 90% dos funcionários desses empreendimentos aderiram ao movimento.

A informação é negada pela gerência dos estabelecimentos. A gerente comercial do hotéis de rede Catussaba, Socorro Alcoforado, disse que não houve adesão. "Estamos funcionando normalmente. Não houve adesão no Catussaba Resort e no Catussaba Business", disse. De acordo com a ela, a greve não vai afetar a estada da seleção do Uruguai no Catussaba Resort.

Esse é o mesmo discurso do Gran Hotel de Stella Maris. "Não está tendo greve, apenas uma 15 pessoas fazendo motim. Cerca de 95% dos funcionários estão trabalhando normalmente", disse Paula Stella, coordenadora de marketing do Gran Hotel.

Os funcionários da rede hoteleira de Salvador pedem 10% de reajuste, enquanto o patronato oferece 5%.

