De virada, Croácia bate Inglaterra e pela 1ª vez avança à final da Copa do Mundo

Pela primeira vez em sua história, a Croácia vai decidir uma Copa do Mundo. Nesta quarta-feira, 11, no estádio Luzhniki, em Moscou, a seleção começou mal, mas se ajeitou durante a partida e virou em cima da Inglaterra, vencendo por 2 a 1. Com três prorrogações nas três fases de mata-mata do Mundial da Rússia, os croatas chegam desgastados fisicamente para a finalíssima deste domingo contra a favorita França, no mesmo estádio. Mas é bom ninguém duvidar da força desse time.

No primeiro tempo da partida, a Inglaterra dominou todas as ações e poderia ter ido aos vestiários com um placar maior. Na segunda etapa, a Croácia esteve bem melhor, empatou o jogo e só não virou por detalhes. No primeiro tempo da prorrogação, as duas seleções tiveram chances para desempatar, mas foram os croatas, com c, que chegaram ao segundo gol.

O jogo começou quente. Logo aos três minutos do primeiro tempo, Dele Alli recebeu ótimo passe de Lingard perto da meia-lua e sofreu a falta do craque Modric. Na cobrança, Trippier lembrou o craque inglês Wayne Roonie de tão bem que pegou bem na bola, que fez a curva por fora da barreira e entrou no canto esquerdo alto de Subasic - o goleiro da Croácia nem mesmo tentou pular na bola.

A seleção da Croácia parecia não ter forças para buscar uma reação. Modric e Rakitic, meio-campistas de grande categoria e titulares de Real Madrid e Barcelona, respectivamente, não conseguiam se entender. Distantes um do outro, pouco produziram na primeira etapa.

Assim, cheio de espaços para atacar, a Inglaterra foi avançando, principalmente com Dele Alli, que tinha liberdade para receber a bola - quase sempre o primeiro combate era feito já por um dos zagueiros da Croácia e não pelos volantes.

Em uma dessas jogadas, a Inglaterra quase chegou ao segundo gol. Lingard achou Harry Kane dentro da área. O atacante bateu rasteiro, mas Subasic fez grande defesa. No rebote, o próprio Kane, de dentro da pequena área, fez o mais difícil e chutou na trave. Contudo, o bandeirinha já havia assinalado impedimento na primeira jogada.

Aos 35 minutos, mais uma ótima chance para os ingleses. Harry Kane dominou pela meia-esquerda e abriu para Dele Alli. O camisa 20 dominou já dentro da área e rolou para Lingard que, de frente para o gol e sem marcação, bateu à direita do gol de Subasic.

No segundo tempo, os primeiros 10 minutos foram do mesmo cenário. Mas a partir daí, a seleção da Croácia mudou de postura. Mesmo cansada, passou a ter mais disposição em todas as divididas. Com a posse da segunda bola, o time foi para cima. A Inglaterra, de forma perigosa, recuou o time na tentativa de explorar o contra-ataque, que não aparecia com frequência.

Aos 19 minutos, quase o empate. Modric cruzou da direita, Stones cortou mal e a bola sobrou limpa para Perisic dominar e bater firme. A bola que tinha endereço certo explodiu em Walker.

Mas o resultado de tanto empenho croata deu resultado aos 24 minutos. Vrsaljko recebeu boa bola pela direita e cruzou dentro da pequena área para Perisic, que se antecipou a Walker e com o pé esquerdo todo esticado empatou o jogo, para explosão da torcida da Croácia no estádio Luzhniki.

Dois minutos depois, a Croácia quase virou. Após bobeada da defesa inglesa, Perisic dominou sozinho dentro da área, levou para a esquerda e bateu firme cruzado. A bola explodiu na trave e voltou nos pés de Rebic, que chutou para defesa do goleiro Pickford.

Aos 37 minutos, mais uma vez o goleiro inglês apareceu bem. Mandzukic recebeu dentro da área, dominou no peito e bateu para outra boa defesa de Pickford. Um minuto depois, Vrsaljko cruzou na segunda trave, Perisic cabeceou para cima e o arqueiro da seleção inglesa saiu mal do gol. No rebote, o próprio Perisic mandou por cima do gol, perdendo ótima chance.

Na prorrogação, a primeira grande chance surgiu aos oito minutos e foi para a Inglaterra. Após cobrança de escanteio, Stones cabeceou firme, mas Vrsaljko apareceu em cima da linha para impedir o segundo gol inglês.

Aos 17 do primeiro tempo, foi a vez da Croácia quase marcar o gol de desempate. Peresic recebeu linda bola de Modric pela esquerda e cruzou para Madzukic finalizar na saída de Pickford, que fez uma grande defesa e evitou o gol.

Mas no segundo tempo da prorrogação não teve jeito. Aos dois minutos, Pivaric tentou cruzar na área pela esquerda, mas a defesa da Inglaterra cortou. No rebote, Rakitic cabeceou de volta para a área e aí a defesa inglesa falhou feio, principalmente Walker e Stones. A bola sobrou limpa para o atacante Mandzukic tocar na saída de Pickford e virar a partida.

Depois, até o final da partida, a Croácia tocou a bola. A Inglaterra não teve forças para empatar e levar o jogo para os pênaltis. Agora, neste domingo, às 12 horas (de Brasília), a seleção croata encara a favorita França na decisão da Copa do Mundo da Rússia. Aos ingleses resta o consolo de, assim como em 1990, brigar pelo terceiro lugar, neste sábado, às 11 horas, contra a Bélgica, em São Petersburgo.

