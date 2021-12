De folga, David Luiz brinca com o sobrinho de fazer careta

O zagueiro David Luiz aproveita o dia de folga com a família nesta quarta-feira, 18. Ele e os demais jogadores viajaram do Ceará para o Rio da Janeiro logo após o empate do Brasil e México, nesta terça-feira, 17, e foram liberados pela comissão técnica. O grupo deve se reapresentar nesta quinta, 19, às 11 horas, na Granja Comary.

David Luiz usa o período de descanso para brincar com o sobrinho, Abner. Ele fez um vídeo ao lado do garoto, em que diz o que o menino deve fazer. "Fala bom dia! Beijão. Olha aqui...Deus te abençoe. Tchau! A língua!", fala o zagueiro, sendo acompanhado pelo menino enquanto faz a careta típica de David Luiz.

Na legenda da foto, o jogador ainda se declara para o sobrinho. "Bom dia! Deus abençoe a todos! #melhorformadeacordar #Abner #minhavida #sobrinholindo #teamo".

