David Luiz usa redes sociais para pedir apoio da torcida

Até que demorou, mas David Luiz não resistiu e falou do jogo desta terça-feira, 17, diante do México. O atleta usou sua conta no Twitter para pedir apoio da torcida e falar da importância desse duelo, já que o México está empatado com o Brasil no Grupo A com três pontos. A diferença entre as duas seleções é o saldo de gol, que deixa o Brasil na liderança.

Jogo importante pela frente, a vitória será um importante passo para a classificação, contamos com o apoio de vocês! pic.twitter.com/A743imlKv1 — David Luiz (@DavidLuiz_4) 17 junho 2014

Neymar, Fred, Marcelo e Dante que na estreia contra a Croácia usaram as redes sociais, dessa vez ainda não comentaram nada em seus perfis. Marcelo citou o jogo nesta segunda, véspera da partida e também pediu apoio da torcida.

"Amanhã tem jogão! Contamos com a torcida de vocês #BrasilxMéxico #PraCimaDelesBrasil #CopadoMundo", disse Marcelo.

