David Luiz não deve ser culpado sozinho, diz Mourinho

O técnico do Chelsea, José Mourinho, veio a público nesta quarta-feira para defender o zagueiro David Luiz, dizendo que o ex-jogador do clube inglês não poderia ser responsabilizado sozinho pela derrota do Brasil por 7 x 1 para a Alemanha na semifinal da Copa do Mundo.

Mourinho, cuja equipe no mês passado permitiu a transferência do zagueiro para o Paris St. Germain por estimados 50 milhões de libras (85,08 milhões de dólares), disse que todo o time brasileiro deve compartilhar a culpa pela tragédia.

"Eu não acho que seja justo separar um jogador do time, porque a equipe foi muito mal", disse Mourinho ao portal Yahoo após a partida de terça-feira no Mineirão, em Belo Horizonte.

"David cometeu erros? Sim, ele cometeu, mas Dante errou, Marcelo errou, Fernandinho errou, todo o time errou", disse o treinador.

"Eu acho que todo mundo que é jogador, todo mundo que é um técnico, todo mundo que não está envolvido no Mundial está se sentido muito, muito triste por eles", acrescentou.

"Daqui a 50 anos, as crianças (ainda) vão saber que o Brasil perdeu de 7 x 1 em casa para a Alemanha."

O técnico do Chelsea disse que o Brasil esperava que o espírito coletivo seria o bastante para levá-los adiante sem o lesionado Neymar e o capitão Thiago Silva, suspenso.

"Mas isso não foi o bastante", acrescentou. "Nas semifinais eles enfrentaram um time que era superior a eles. Um time que se comporta com uma confiança e estabilidade fantásticas. Tudo deu certo (para a Alemanha)", disse Mourinho.

adblock ativo