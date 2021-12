David Luiz chama Bernard de filho e o "coloca" para dormir

Um dos jogadores da Seleção Brasileira mais brincalhão e que faz uso contínuo das redes sociais, o zagueiro David Luiz utilizou sua conta no Instagram para "tirar onda" com o atacante Bernard. Na noite desta quarta-feira, 25, o zagueiro postou uma foto com o caçula do grupo, dizendo que estava colocando ele para dormir.

Na imagem, Bernard aparece com a cabeça no ombro do colega e com um urso de pelúcia entre eles. "Tendo que colocar meu filho @bernard_duarte pra dormir com ursinho e historinha! Hahahah #quefase #Boanoite", brincou David Luiz.

Antes, Bernard já tinha postado uma mensagem falando que estava com sono. "Mais cansado que o pente do David Luiz". A dupla enfrenta neste sábado, 28, às 13 horas, o Chile pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

adblock ativo