Datafolha: 83% dos turistas aprovam Copa do Mundo no Brasil

Se os brasileiros vão ter uma lembrança amarga da Copa do Mundo no Brasil no campo do futebol, após a campanha ruim da seleção anfitriã, podem se orgulhar do Mundial que realizaram. Isso porque 83% dos estrangeiros que visitaram o país aprovaram a organização do evento. Os pontos que mais agradaram foram o conforto nos estádios (92% acharam ótimo ou boa), segurança (92%), hospitalidade dos brasileiros (95%) e qualidade das atrações turísticas (84%).

Até a segurança, que era considerada um ponto preocupante, não causou transtornos para os turistas. O percentual de aprovação deste item foi de 82%. Os pontos que não agradaram muito foram o custo de setor hoteleiro (32% acharam ótimo ou bom, mas 27% acharam alto) e a comunicação nos estádios (22% acharam ruim).

A pesquisa ouviu 2.209 estrangeiros de mais 60 países que estiveram em Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília entre 1º e 11 de julho. Salvador foi a cidade onde teve menos turistas entrevistados (13%). A maioria (74%) estiveram no Rio de Janeiro.

