Dante visita aldeia infantil em Lauro de Freitas

O jogador da Seleção Brasileira, Dante Bonfim, acompanhado por assessores e familiares, visitou, nesta quinta-feira, 4, a organização Aldeias Infantis SOS Brasil, em Lauro de Freitas.

Dante é um dos apoiadores da organização há três anos. Segundo ele, a decisão em ajudar a instituição surgiu após a solicitação de duas camisetas autografadas para leilão, que teriam recursos doados para a instituição.

"Eu me interessei, peguei o endereço, vim visitar e gostei do que vi. Aqui encontrei pessoas sérias e corretas, por isso continuo ajudando. Tenho um grande prazer em apoiar este projeto para quem sabe poder oferecer um futuro melhor para estas crianças que têm grandes necessidades, além de também incentivar as pessoas a ajudarem", explicou o zagueiro do Bayern de Munique.

