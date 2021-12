Dante festeja temporada perfeita após título pelo Brasil

O título da Copa das Confederações deixou o zagueiro Dante convicto de que ele fez a coisa certa quando pediu para o Bayern de Munique para ser liberado para disputar o torneio. O time alemão não queria liberá-lo, pois disputava a final Copa da Alemanha e gostaria de contar com o brasileiro, mas depois acabou cedendo diante da pressão da CBF, que também exigiu a liberação do volante Luiz Gustavo.

Na ocasião, a entidade se amparou no estatuto da Fifa, que determina que um jogador convocado por uma seleção para competições oficiais da entidade deve se apresentar 14 dias antes do início efetivo da disputa de um torneio.

"Foi um momento complicado, mas conseguimos resolver com muita conversa. Olhando para trás, percebemos que a decisão foi positiva para os dois lados", disse o zagueiro de 29 anos, nesta segunda-feira, em São Paulo, durante premiação do canal ESPN, que elegeu Dante o destaque brasileiro na Alemanha e o meia Oscar o da Inglaterra.

Mesmo sem a dupla de brasileiros, o Bayern de Munique acabou conquistando a Copa da Alemanha e com isso a inédita tríplice coroa, pois havia vencido também o Campeonato Alemão e a Liga dos Campeões. O título completou uma temporada perfeita para o zagueiro. "Esse ano não poderia ter sido melhor. Vencemos tudo que disputamos e ainda completamos com o título da seleção", ressaltou Dante.

A próxima temporada, no entanto, vai apresentar novos desafios para Dante. Um deles é a chegada de Pep Guardiola, que acaba de dar início aos trabalhos como novo técnico do time alemão. "Estou ansioso para trabalhar com o Guardiola. O Bayern já tinha a cultura de trabalhar bastante a bola, mas agora vamos ter ainda mais atenção com isso. Vamos melhorar ainda mais", aposta.

