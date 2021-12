Dante e Daniel Alves recebem camisa do Bahia na concentração

Torcedores declarados do Bahia, o zagueiro Dante e o lateral direito Daniel Alves receberam uma camisa do Esquadrão nesta sexta-feira, 21, enquanto estavam concentrados num hotel em Stella Maris onde a Seleção Brasileira está hospedada.

Dante começou a carreira no Juventude e foi vendido ao Lille, da França, em 2002. Antes de chegar ao Bayern de Munique passou por clubes na Bélgica e pelo Borussia Mönchengladbach, onde chamou a atenção dos vermelhos. Em diversas oportunidades, o zagueiro demonstrou publicamente o amor pelo clube e já prometeu, um dia, vestir a camisa do Tricolor.

Já Daniel é formado nas divisões de base do clube, onde se profissionalizou. Comprado do Juazeiro ainda nos juniores, ele se destacou na lateral direita do Bahia entre 2001 e 2003, quando foi vendido ao Sevilla, da Espanha. Logo despertou o interesse do Barcelona e desde 2008 faz parte da constelação que conta com Xavi, Iniesta e Lionel Messi.

adblock ativo