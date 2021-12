Dante descreve gol em Salvador como 'momento único'

Após o triunfo de 4 a 2 do Brasil sobre a Itália, o zagueiro Dante recebeu das arquibancadas uma bandeira do Bahia, time do coração do jogador.

"Ainda está aqui guardada comigo. Vou levar com bastante carinho", disse o jogador na zona mista reservada para entrevistas na Arena Fonte Nova.

Dante revelou que chegou a pensar em marcar um gol na partida, mas que "o cara lá de cima" tinha superado suas expectativas.

"Foi algo que eu tinha mentalizado. Você vem jogar na sua terra e sua pergunta: 'como vai ser a emoção de marcar um gol aqui. E o homem lá de cima caçou um momento único para mim. Ainda bem que deu tudo certo, agora é só comemorar e focar para o próximo jogo".

De folga após a partida, Dante deve se reencontrar com familiares na noite deste sábado, 22, para comemorar a vitória e o jogo especial. E a festa deve ser grande, pois o zagueiro comprou nada menos que 60 ingressos para familiares e amigos.

"Eu não sei quanto gastei, só sei que não foi pouco (risos). Mas é um momento único, temos que aproveitar. Foi muito bom jogar e sentir o calor do povo baiano. Foi um jogo bonito, com muitas emoções".

<GALERIA ID=18419/>

adblock ativo