Daniel Alves é um dos trunfos do Brasil contra o Uruguai

O lateral-direito Daniel Alves, 30 anos, é um dos titulares incontestáveis da Seleção Brasileira. O único baiano entre os 11 nomes principais do time canarinho já fala há tempos como líder, mesmo sem ser o capitão.

Na semifinal desta quarta-feira, 26, às 16 horas, no Mineirão, contra o Uruguai, o jogador nascido em Juazeiro estará em campo novamente para orientar os colegas menos experientes, além de executar seu sempre importante papel de atacar e defender com eficiência.

Essas qualidades têm sido suficientes para lhe garantir a posição de titular, mas, para deixar o posto de coadjuvante e assumir o de herói, Daniel terá de repetir o que fez na última semifinal de Copa das Confederações que o Brasil disputou.

O ano era 2009 e o titular da lateral direita era Maicon. A Seleção encontrava dificuldades contra a anfitriã África do Sul, então treinada por Joel Santana, mas o jogador do Barça entrou na etapa final para decidir em cobrança de falta (Leia mais na foto-legenda abaixo).

Depois daquele gol, que levou o Brasil à final e, posteriormente, ao título, Daniel subiu na 'hierarquia' da Seleção. Foi utilizado três vezes como titular na Copa de 2010 e, após o Mundial, virou absoluto.

Em contrapartida, ele nunca mais marcou um gol importante com a camisa amarela. Após o tento anotado em território africano, só voltou a balançar a rede em amistosos, no 3 a 0 sobre o Irã (7 de outubro de 2010, nos Emirados Árabes) e no 2 a 0 em cima da Ucrânia (quatro dias depois, na Inglaterra).

Para voltar a ter brilho na Seleção, Daniel terá de mostrar ousadia para chamar a 'responsa' e pegar a bola, como costumava fazer, para cobrar faltas. Desta forma, marcou dois dos seus cinco gols pelo Brasil. Atualmente, Neymar, David Luiz e Hulk estão na sua frente na lista de batedores oficiais.

Além disso, ele pode buscar inspiração em outros baianos que fizeram história no Mineirão, como, por exemplo, o goleiro Dida e o atacante Marcelo Ramos. Eles foram campeões da Taça Libertadores pelo Cruzeiro em 1997, ano em que a equipe derrotou o Sporting Cristal, do Peru, no principal estádio de Belo Horizonte, por 1 a 0, na grande decisão.

Só vale o coletivo - Porém, o lateral não parece preocupado com o destaque individual. No seu discurso, tem comentado sempre sobre a evolução que a Seleção apresenta sob o comando de Felipão.

"Estamos começando a colher os frutos do trabalho. Um time não consegue se formar em dois ou três dias. Tudo depende de um processo, passando por fases difíceis, estáveis e boas. E estamos começando a chegar nessa fase boa", comemora o jogador.

adblock ativo