Daniel Alves e Hulk mandam recado na internet após derrota

Os jogadores Daniel Alves e Hulk utilizaram as redes sociais para comentar a derrota por goleada de 7 a 1 para Alemanha nesta terça, 8. O baiano parabenizou os colegas e agradeceu pelos momentos que passou com eles.

"Gostaria de dizer que, Para mim poder compartilhar todos esse tempo com vocês foi prazer inigualável. Gostaria de dizer publicamente que vocês são fodas, que sou um privilegiado de formar parte desse grupo, que vocês são os melhores, que vocês são campeões, pois vocês se superaram e conseguiram vencer na vida, vocês hoje são respeitados, aqui pode que não, mas, no resto do mundo tenho certeza que sim", disse.

O lateral, que não jogou na partida da semifinal, disse que a derrota deve ser utilizada como aprendizado. "Dias ruins, vem nas nossas vidas, para aprendermos a valorizar os dias bons de uma maneira que somente quando temos os dias ruins nos damos conta disso!"

Hulk falou sobre o ensinamento: "Poucos vão valorizar nosso esforço. Temos família, amigos, fãs! E acima de tudo temos DEUS! Por isso agrademos a DEUS por tudo. A vida só ensina quem quer aprender! Nunca vou desistir,a mo o meu nordeste e amo o meu país!"

O atacante também agradeceu a oportunidade de participar do Mundial, apesar da derrota. "Mesmo nos momentos menos bons temos que agradecer a DEUS. Agradeço a DEUS por ter me dado uma oportunidade única de fazer parte de um grande grupo que é o nosso!", escreveu.

