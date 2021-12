Dani Alves sobre Fonte Nova: passa filme na minha cabeça

Um dos jogadores escolhidos para a coletiva do Brasil nesta sexta-feira, 21, na Arena Fonte Nova, foi o baiano Daniel Alves. O lateral formado na divisão de base do Bahia fará sua primeira partida a desde a reconstrução do estádio para a disputa da Copa do Mundo no Brasil.

Questionado sobre as sensações ao entrar na reformulada Fonte Nova, Daniel disse que é uma sensação maravilhosa voltar onde a sua carreira começou.

"Quando pisei lá, passou um filme muito lindo na minha cabeça. É um presente voltar para onde tudo começou. O estádio está todo perfeito. Espero que o dia de amanhã (sábado) seja tão perfeito quanto o novo estádio".

Mesmo após elogiar a Arena Fonte Nova, Daniel confessou que não percebeu o mesmo brilho que existia no antigo estádio.

"Não tem nada a ver com o que era antes. Espero que o brilho que o estádio tinha antes esteja escondido em algum lugar. E que ele apareça no jogo contra a Itália para conquistarmos o primeiro lugar do grupo".

